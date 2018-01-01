منى حلمي ‏تكتب: ‏«الشغف» هو عنوان صفحتى وحياتى



سألونى: لماذا عنوان «شغف»؟.. قلت، لأننى مقتنعة، بأن «الشغف»، هو كلمة السر، التى تختصر الطريق إلى النجاح المتفرد، والتفوق، والنبوغ. الحياة التى ينقصها «الشغف» تكرار ممل، موقف ‏ماسخ، ورقص على السلالم. ‏

الحياة فاقدة «الشغف»، هى باقة من الورود الجافة، منزوعة العبير. الحياة المحرومة من «الشغف»، قُبلة بين عاشقين، تحولت إلى قُبلة، بين أخ، وأخته. وفنجان قهوة، سرقوا منه مذاق «الكافيين». ‏

الحياة دون «شغف»، معزوفة موسيقية، أضاعت اللحن، والإيقاع. وعابرة سبيل، تاهت منها، خريطة الماء. الحياة الخالية من «الشغف»، ذكريات، لا هى مفرحة، ولا هى محزنة. «عمل» نقوم به، ‏دون «شغف»، ينقصه التركيز، والاستغراق، والإتقان، والمتعة. و«التركيز»، و«الاستغراق»، و«الإتقان»، هى شروط الإبداع، والابتكار، والإحساس بالمتعة. لو تأملنا حياتنا، سنجدها، فى أغلبها، خالية ‏من «الشغف».‏

ولهذا فهى، فى مجملها، «كسل عاطفى»، لا يقود إلى أشياء «حقيقية»، «أصيلة»، «مضيئة»، «موحية». لو تأملنا حياتنا، نجدها فى أغلبها، «رمادية» اللون، تغيب عنها الألوان «المتوهجة»، ‏‏«القوية»، «المحفزة»، «المتقدة»، التى هى ألوان «الشغف».‏

لو تأملنا حياتنا، سنجد أننا لا نعيش الحياة، بـ«جدية». لكننا نعيشها، على محمل «الهزار». إن «الشغف»، هو الوجه الآخر لحياة «جادة»، تجعل لكل لحظة، معناها الجديد، المتفرد. و«الجدية»، ليست ‏‏«الكآبة»، أو «حمل الهموم»، أو «التجهم»، كما قد يعتقد البعض. بل العكس هو الصحيح. فـ«الشغف»، هو الذى يحررنا من الكآبة، وحمل الهموم، والتجهم. ‏

لأن «الشغف»، هو «اعتصار»، كل إمكانيات، وكل فرص، اليوم المعاش، بمنتهى التركيز، والدقة، والاستغراق. وبالتالى، نحن لا نفكر، فى الماضى، ولا فى المستقبل. هى فقط «اللحظة»، ‏‏«الحاضرة»، المكثفة، التى فعلًا، لا نملك سواها.‏

جزء أصيل فى خوفنا من الموت، هو أن ينتهى العمر، وقد أضعنا الوقت الثمين، وأهدرنا أيامنا بالتفكير المؤرق، إما فيما حدث، أو فيما سوف يحدث. لكن الإنسان الذى يعيش اللحظة الحاضرة، بالشغف، ‏ينتصر على الموت. أو لنقل إن الموت، لا يخيفه، لأنه عاش كل يوم، إلى آخر مدى ممكن.‏

وهل «فن» الحياة، شىء آخر، إلا تلك القدرة العجيبة، على أن نحب بجد. ونحزن بجد، ونفرح بجد، ونأكل بجد، ونشرب بجد، نمرض بجد، ونتعافى بجد، نضعف بجد، نقوى بجد، نتألم بجد، نستمتع بجد، ‏نكره بجد، نلعب بجد، نعمل بجد، ننجح بجد، نفشل بجد، نبكى بجد، نغضب بجد، نروق بجد، نقرأ بجد، نكتب بجد، نتحرر بجد، نصحو بجد، ننام بجد.‏

نصمت بجد، نضحك بجد، ننصت بجد. حتى «الهزار» حتى يكون فعلًا ممتعًا، ويستحق صفة الهزار، يجب أن يكون بجد. وحينما نموت، نموت بجد. ولن نصل إلى هذه «الجدية»، إلا بركوب قطار ‏الشغف.‏



