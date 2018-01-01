قصواء الخلالى تكتب: فائز الثانوية العامة و«كلمة السر»‏





هكذا عهدناهم، أوائل الثانوية العامة، هم الصفوة بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، وهم كذلك الأشهر بين متفوقى المراحل التعليمية المختلفة فى مصر، ربما كان ذلك ناتجًا عن ذاك ‏الضغط الكبير الذى يتعرض له الجميع من طلاب وأسر ومدرسين ومسئولين، لتجاوز تلك المرحلة التعليمية المخيفة كل عام، وربما نتج أيضًا عن أن الثانوية العامة هى المفصل بين حالة ثابتة ‏ومستقبل متحدد على نتيجة اختباراتها. ‏

من يخرج طبيبا أو محاسبا أو محاميا، أو غيره من الوظائف، سيتحدد مصيره فى تلك اللحظة، وسترتفع الطموحات لعنان السماء بين من يتخيل نفسه حاصلا على جائزة نوبل، ومن يرى نفسه تائها ‏فى شوارع المحروسة بلا هدف، فهم جميعًا يقيّمون المستقبل ويرسمونه بريشة الثانوية العامة، وعبثًا فكروا وقرروا وتخيلوا، فالأمور لا تسير هكذا بل يتحدد المستقبل بمقدار اجتهاد وذكاء الفرد فى ‏أى مجال، ولكن ماذا نفعل، فالثقافة العامة هكذا، ونرى بها وجه الثانوية العامة المكشوف.‏

أما الشق الآخر فيكشف عن الجانب المظلم من الثانوية العامة، حيث نرى ونسمع كل عام الأوائل وتصنيفاتهم المختلفة، وعادة لن تجد بين هؤلاء إلا:‏

‏- النوع الأول ينتمى إلى الفئة المتوسطة ولن يكون الأغلبية بين المتفوقين، وكذلك لن يكون الأشهر، ستجده طالبا من أسرة متوسطة أو محدودة الدخل من الموظفين الذين يقتطعون الجزء الأكبر من ‏رواتبهم لدروس أبنائهم الخصوصية، وكذلك يشتهرون بأن الأم والأب يعملان وربما بأجور ومدد إضافية، ويقطنون منطقة متوسطة المستوى وجُلَّ أحلامهم فى الحياة أن يتحقق تفوق نجلهم ليلتحق ‏بكليتهم المفضلة وربما رغبة فى سماع أغنية «والنبى لنكيد العزال» بصوت عالٍ، لتصبح كلمة السر هنا هى المحيط الاجتماعى والنفسى.‏

‏- أما النوع الثانى، فهم الأغلبية والأكثر تكرارًا وشيوعًا، أبناء الكادحين فى هذا الوطن العظيم؛ الذى لم يقمه إلا هؤلاء الذين اقتاتوا لقيمات تقيمهم، وصمدوا فصمد معهم جدار الوطن حتى اشتد ‏بعرقهم ودمائهم فأقاموه عاليا، فسنجد المتفوقين دائما لا تملك أسرهم من حطام الدنيا إلا قوت يومهم، يتلقون الدروس الخصوصية بقوة الدفع أو التضامن وقد لا يتلقونها، يعملون مع أسرهم صيفًا ‏وشتاءً ولا ينظرون إلى رأى المحيط الاجتماعى فى نجاحهم أو فشلهم، وعادة لا يقيمون لرأى المجتمع وزنًا، فهم لا يملكون إلا عقولًا يجيدون استخدامها من أجل تفوقهم، وحين تتعمق فى تفاصيل ‏حياتهم، ستجدهم منظمين، يرتبون خطواتهم وساعاتهم، يعرفون معنى الكتاب وأوراقه ويحبونها حبًا جمًا، ويقرأون بنهم ورغبة فى التعلم، لربما كانت مقاومتهم لرغباتهم ومكافحتهم ضغوط الحياة ‏السلبية هى الجوهر فى نجاحهم فى الترتيب والتنسيق الحياتى بهذا الشكل، حتى رسموا تلك اللوحة البديعة المنقوشة بتضامنهم مع أسرهم وتقديرهم مفهوم النجاح مبكرًا، فكلمة السر هنا هى الطالب ‏ذاته، وعادة ستجدهم الأكثر بريقا فى المستقبل بين أبناء جيلهم إذا لم يختلف محيطهم كثيرًا، ولن تجدهم من الراكضين إلى السلطة أو المال، بل يتألقون علميًا فيأتيهم المال والسلطة هرولة، وهؤلاء ‏عادة لا يكلفون أسرهم أموالا كثيرة بالمفهوم التقليدى المتوسط للإنفاق على طالب الثانوية العامة، ولا يكلفون الدولة أموالا مهدرة، فكل ما ينفق عليهم فى مكانه الصحيح.‏

‏- أما النوع الثالث، فبين هؤلاء وهؤلاء، ستجد هؤلاء؛ أثرياء الطبقة الطلابية، أتحدث بلغة التعميم لأن الأغلبية هكذا والأقلية غابت بينهم، فأبناء المرفهين فى الثانوية العامة يهدرون أموال الأسرة فى ‏تلقى دروس خصوصية يكون هدفها النجاح فقط، لا يملكون وقتًا للمراجعات، مشغولون برفاهية الحياة أكثر من مفهومها القويم، تعلمهم أسرهم «المنظرة» مبكرًا، يكبرون قبل أوانهم ويجربون قبل ‏ميقات التجارب بسنوات. ‏

هؤلاء حتى لو تفوقوا، فوسط محيطهم الشبيه بثقافتهم، وبعدها تصبح رؤوسهم مشتتة بين علم تلقوه وتجارب تجذبهم حد الهوس، هؤلاء يعملون عادة بعد تخرجهم فى مجالات أخرى غير التى ‏تعلموها، وتصبح كلمة السر هنا هى الأسرة التى لقنتهم ثقافة المظهر بلا جوهر فأذتهم قبل أن تبنيهم.‏

وبين كلمات السر، تتجلى روعة البناء الإنسانى فى مرحلة دقيقة من عمر الطالب المصرى، ليتأكد لنا أن من يبنى عقلًا وثقافة ومن يؤسس إنسانًا سويًا، متصالحًا مع ذاته، قادرًا على العطاء، ‏سيصبح الفائز الأول فى سباق الثانوية العامة الحقيقى «سوق العمل».‏

