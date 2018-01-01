"الشباب وتجديد روح الأمة".. ندوة بثقافة السويس

نظم فرع ثقافة السويس، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، ندوة بعنوان "الشباب وتجديد روح الأمة" بمركز شباب فيصل، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ألقاها كل من أحمد أبو سمرة سكرتير حى الأربعين، وفكرية غانم بالتربية والتعليم.



بدأ الندوة أحمد أبو سمرة قائلًا: تعد فئة الشباب في المجتمعات من أهمّ الفئات وأكثرها تأثيرًا في الأحداث، فلا عجب من ذلك، فهم يمثلون مرحلة عمرية مليئة بالحيوية والنشاط والتفتح الذهني في شتى المجالات، فهم عدة الحاضر، وأمل المستقبل وذخيرته، ولتقويم سلوكياتهم الخاطئة لابد من توفير البرامج المناسبة لذلك، والتركيز على التربية المناسبة والبرامج الوقائية عبر المدارس والجامعات، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، والمخيمات الصيفية، وقيام النوادي الرياضية والثقافية بدورها في هذا المجال بما يستوعب طاقات الشباب.



وأشارت فكرية غانم إلى أن الإحباط والملل في صفوف الشباب هي الأعلى في المجتمعات، وذلك في الحقيقة أنَّ الشباب لديهم طاقة هائلة من الحيوية والنشاط، وروح المبادرة، فعندما لا يتمُّ استيعابها أو توجيهها يصدمون بالواقع السيء الذي يعاني ضعف الإمكانيات الماديّة من جانب، وقلة البرامج الاستيعابيّة لطاقات الشباب من جانب آخر.