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الأحد 15/يوليه/2018 - 05:10 م

غدًا.. الحزبان الكردستانيان يجتمعان لإعداد مسودة المفاوضات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2250317

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الأحد، اعتزامه الاجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني غدًا الإثنين لإعداد مسودة للمفاوضات مع الأطراف السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مسئول العلاقات الوطنية والعراقية في الحزب الديمقراطي علي حسين، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه "من المقرر أن يجتمع الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني غدا الاثنين في أربيل لإعداد مسودة للمفاوضات مع الأطراف السياسية العراقية".

أضاف حسين أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على إجراء المفاوضات مع الأطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية بوفد وبرنامج موحد"، مشيرًا إلى أن الحزبين يحاولان إيجاد آلية لمنع خرق الاتفاقيات.

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