ثقافة ديرمواس يحتفل بيوم السلام العالمى

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة ديرمواس التابع لفرع ثقافة المنيا وإقليم وسط الصعيد الثقافى يوم 12 يوليو الجارى بيوم السلام العالمى فى ندوة ثقافية بعنوان "الشباب واستعادة روح الأمة" قدمها كل من الشاعر رجب لقى، وحسن العمرانى، أدار الندوة حمادة عبدالرحمن مدير بيت الثقافة.



تناول اللقاء مفهومي الشباب والأمة، والفرق بين جسد الأمة وروحها، كما تضمنت أنماط وأنواع الفكر وأثرها على الشباب وكيفية مواجهة الفكر المتطرف، وكذا دور المؤسسات الاجتماعية سواء المحلية والحكومية في تأهيل الشباب لقيادة سفينة الوطن، بالإضافة إلى مناقشة دور الشباب فى نهضة المجتمع وتحقيق طموحاته.

