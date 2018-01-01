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الأحد 15/يوليه/2018 - 04:56 م

ماكرون يهنئ بوتين بـ"التنظيم الممتاز" لمونديال موسكو

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين
وكالات
dostor.org/2250299

التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأحد، في الكرملين نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل ساعتين من موعد بدء المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم في موسكو، وهنأه بـ"التنظيم الممتاز" للحدث الرياضي.

وقال ماكرون لدى لقائه بوتين "أريد تهنئتكم بالأداء الجميل للفريق الروسي"، الذي وصل إلى الدور ربع النهائي "ولعب بكثير من الشجاعة".

تابع الرئيس الفرنسي "أريد تهنئتكم كبلد منظم بالمسار الجيد لهذا الحدث الرياضي الذي لا يشاهده العالم أجمع فحسب، بل إن الناس من العالم أجمع يأتون لمشاهدته" في روسيا.

وأضاف "أهنئكم أيضًا بكسب رهان تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز وفي ظروف أمنية ممتازة".

من جهته هنأ بوتين فرنسا بوصولها الى الدور النهائي حيث ستواجه الاحد في موسكو كرواتيا.

وتابع بوتين "أنا متأكد أننا سنشهد مباراة مهمة ستلقى إعجاب ملايين المشاهدين في العالم".

وقال ماكرون في النهاية "لقد جئنا لنحمل الكأس معنا"، ومن المقرر أن يحضر المباراة مع زوجته التي كانت معه في اللقاء مع بوتين.

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