"ترامب" يصف الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بـ"الأعداء"

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين "أعداء" للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك في مقابلة تم بثها عشية لقائه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.





وقال ترامب، في مقابلته التي أجرتها معه شبكة "سي بي إس" السبت "أعتقد أن لدينا كثيرا من الأعداء.





اعتقد أن "الاتحاد الاوروبي عدو بسبب ما يفعلوه بنا في التجارة (...) روسيا هي عدو في بعض الجوانب، والصين عدو اقتصادي، بالتأكيد هي عدو". متابعا: لكن "هذا لا يعني أنهم سيئون، هذا لا يعني شيئا. هذا يعني أنهم منافسون".