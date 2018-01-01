قصور الثقافة تشارك فى ملتقى عروض الطفل

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ملتقى عروض الطفل على مسرح متروبول بالعتبة، والذى يقام خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو على هامش المهرجان القومى للمسرح.



تبدأ مشاركات الهيئة بعرض "حنان فى بحر المرجان" لفرع ثقافة أسوان فى الثامنة مساء يومى 22 و23 يوليو الجاري. العرض قصة الراحل محمود ثابت، تأليف سعيد حجاج، وإخراج عمر حمزة.



وفي يوم 24 و25 يوليو الجاري يشارك فرع ثقافة بورسعيد بالعرض المسرحى "رحلة في أعماق البحار" من إخراج محمد العشرى، كما يشارك فرع ثقافة الغربية يومى 26 و27 يوليو الجارى بالعرض المسرحى "غابة الأذكياء"، تأليف محمد نوح، وإخراج أشرف فجل.



وفى يومى 28 و29 يشارك فرع ثقافة دمياط بالعرض المسرحى "لعبة الحب" تأليف أسعد بيصار، وإخراج عبدالله أبوالنصر.