تفاصيل مشاركة "كراكيب" لأول مرة فى مهرجان الأوبرا الصيفى

يشارك فريق "كراكيب" الموسيقى، لأول مرة منذ انطلاقه عام 2011، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى، حيث يستعد أعضاء الفريق لإحياء حفل غنائى فى تمام الثامنة والنصف مساء الأحد الموافق 29 يوليو الجارى، وذلك على المسرح الرومانى الأثرى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وبالتعاون مع وزارة الآثار.



وطرحت إدارة المهرجان الذى يقام برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا، وتحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى، رئيس البيت الفنى، التذاكر الخاصة بالحفل بفئة واحدة بمبلغ 50 جنيهًا فقط، وتم حجز أكثر من 75% من تذاكر الحفل.



يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من أغنياته الخاصة منها طفل عربى، عالم غريب، مصر ياما، فاكر، كرش كبير وروق بالك، شاركني الحياة، دور وحب وعيش، وفيلسوفة.



ويذكر أن فريق "كراكيب" تأسس عام 2011 على يد علاء مراد "جيتار"، وماجد محمد "جيتار الصوتية"، وشريف غالي"غناء"، جون ماير" بيانو"، وقرروا طرح المشكلات السياسية والاجتماعية التي تمر بمنطقتهم على شكل أغنيات تتمتع ببعض الكلمات الساخرة، وتحمل هذه الأغنيات محتوى على هيئة قصص من الحقائق السياسية والاجتماعية لكن بطريقة ساخرة، وهو ما يتسق مع الوجدان المصري بشكل عام.