بدء اجتماع "صحة البرلمان" بحضور "زايد"

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاستماع إلى بيان الوزيرة بشأن سياسة العمل الفترة القادمة، ويعد هذا هو اللقاء الأول بين اللجنة والوزيرة بعد توليها منصبها.



وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة: "شرف لى أكون متحملة هذه المسئولية، واحترامى الكبير لكل العاملين بوزارة الصحة، ولكل وزراء الصحة السابقين، وأنا تواصلت مع الدكتور أحمد عماد الدين وكل الناس اللى اشتغلت معاه تانى يوم حلف اليمين، وشكرته".



وتابعت: "أنا هعمل وفقًا لاستراتجية مصر، ومؤمنة جدًا أن التغيير الكامل مش ممكن هيحصل فجأة، أنا بتاعة تشغيل وليس بناء، والفلسفة اللى جايين بيها مقدم الخدمة، هنبنى بنى آدمين، ومقدم الخدمة مش كل احتياجاته الفلوس، هناك تحديات للقوى البشرية لازم نحطها فى اعتبارنا ونحترمها، ومن الاحتياجات التعليم والعناصر البشرية، بنخرج نحو 11 ألف طبيب بيتكلف منهم نحو 7 آلاف، وأطلقنا مشروع تحسين بيئة العمل، وأنا جاية عينى على الطبيب والممرضة، وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن، عايزة أعمل نموذج لكل محافظة لا يزيد على 15% من الخدمة يتكون فيها فرق عمل ومنظومة تشغيل، بحيث يضيف سنويًا 15% من التشغيل"، واستطردت: "يؤلمنى جدًا أن أرفض طلبًا لأى نائب".



وأضافت: "الخطوط العامة التى تركز عليها هى عمل مردود سريع على المجتمع، ودعم القوى البشرية، الموضوع مش فلوس فقط".