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الأحد 15/يوليه/2018 - 04:46 م

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

مباراة كرواتيا وفرنسا
مباراة كرواتيا وفرنسا
dostor.org/2250278

يلتقى المنتخب الفرنسى مع نظيره الكرواتى فى المباراة النهائية للنسخة الـ21 من كأس العالم التى تستضيفها روسيا على أراضيها، وذلك مساء اليوم الأحد 15 - 7 – 2018.


وتقام مباراة فرنسا وكرواتيا فى الخامسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "لوجنيكى" فى العاصمة الروسية "موسكو"، ومن المقرر أن تذاع على قناتى beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD


وتبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة إنجلترا وبلجيكا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب، بالإضافة إلى beIN SPORTS المفتوحة على قمر النايل سات.

- تردد "بين سبورتس" المفتوحة

تردد القناة: 12475| معدل: عمودي | معدل الترميز: 27500| ترميز القناة: 2/3 | إشارة إرسال البث:DVB-S2 | معدل تردد الموجة: 8PSK.

لمشاهدة المباراة اضغط هنـــا


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