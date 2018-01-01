تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

يلتقى المنتخب الفرنسى مع نظيره الكرواتى فى المباراة النهائية للنسخة الـ21 من كأس العالم التى تستضيفها روسيا على أراضيها، وذلك مساء اليوم الأحد 15 - 7 – 2018.





وتقام مباراة فرنسا وكرواتيا فى الخامسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "لوجنيكى" فى العاصمة الروسية "موسكو"، ومن المقرر أن تذاع على قناتى beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD





وتبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة إنجلترا وبلجيكا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب، بالإضافة إلى beIN SPORTS المفتوحة على قمر النايل سات.



- تردد "بين سبورتس" المفتوحة



تردد القناة: 12475| معدل: عمودي | معدل الترميز: 27500| ترميز القناة: 2/3 | إشارة إرسال البث:DVB-S2 | معدل تردد الموجة: 8PSK.



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