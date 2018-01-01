عرض "جزيرة الوحش الملعون" وورش رسم.. أنشطة ثقافة جنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى أنشطة متعددة، بدأت بفعاليات الورش الفنية بمركز شباب الساحل بالطور العاصمة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث بدأت بورشة للفنون التشكيلية بعنوان "فن الماندالا"، مستهدفة الشريحة العمرية دون الـ18 سنة من الجنسين، للتدريب على عمل تصميمات هندسية بسيطة مستوحاة من فن الماندالا التى تعود أصولها إلى الثقافة الهندية.



أعقبتها ورشة أشغال مرأة للتدريب على عمل البوك الحريمى "المحفظة الشخصية" وشنطة القماش، بطريقة تدوير الخامات، واستخدام بعض أنواع من الأقمشة المستعملة، لتصنيع منتج جديد، ويأتى هذا ضمن أنشطة النادى النسائى لقسم الدراسات والبحوث بالمديرية.



كما يقام العرض المسرحى بعنوان "جزيرة الوحش الملعون" لفرقة مسرح الطفل على خشبة مسرح قصر ثقافة طور سيناء، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، العرض من تأليف الكاتب رجب سليم، أشعار محمد عبدالقادر، ألحان وتوزيع موسيقى للمايسترو أحمد العجمى، واستعراضات عثمان لطفى، وإخراج جمال مهران مسئول المسرح بمديرية الثقافة.



ويقام بمركز شباب الساحل بالطور العاصمة، احتفالًا باليوم العالمى للشباب فعاليات فنية وثقافية متنوعة بدأت بورشة رسم حر للأطفال دون الـ18 سنة من الجنسين، لعمل رسومات حرة تعبر عن الاحتفال باليوم العالمى للشباب، أعقبتها ندوة بعنوان "الشباب وتجديد روح الأمة" أدارها الإعلامى أبوالسعود أبوالفتوح، مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، بحضور مدير الشئون الثقافية بالمديرية ومدير قصر الطور، تحدث خلالها الدكتور عبدالله حلمى عن الطفولة والشباب ودوره الرئيسى فى تقدم الأمم، واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء.