محافظ الجيزة: خروج 6 حالات من مصابى حادث قطار البدرشين

أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى خروج 6 حالات من المصابين فى حادث قطار البدرشين من إجمالى 16 مصابًا، وما زالت هناك 10 حالات تحت العلاج.



وقال الدالى -فى تصريح اليوم الأحد: "إن الحادث أسفر عن إصابة 58 شخصًا خرج منهم في يوم الحادث، 42 حالة بعد تلقى العلاج اللازم والإسعافات"، لافتًا إلى أن أغلب الحالات عبارة عن كسور وكدمات وسحجات ولا توجد أى حالات خطيرة بين المصابين.



وأشار إلى أن كل الحالات المصابة وجدت رعاية كاملة من المستشفيات، وأن الحالات الموجودة حاليًا تشمل (6 حالات بمعهد ناصر، حالة بالعجوزة، و3 حالات بمستشفى الهرم).