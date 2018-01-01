مصطفى خاطر: عرض "يوم أن قتلوا الغناء" محترم جدًا

حضر الفنان مصطفى خاطر العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، مساء أمس، على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ونشر "خاطر" صورة له مع فريق عمل المسرحية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" معلقًا: دول بقى أبطال مسرحية "يوم أن قتلو الغناء".. عرض محترم جدًا جدًا وأنا اتبسطت جدًا حقيقي.. جمهور إسكندريه عظيم، النهارده آخر يوم للعرض على مسرح بيرم التونسي، لازم كلكوا تروحوا تتفرجوا عليه لأن هيفوتكم كتير".



وتابع: "باشكر الأستاذ الكبير وأستاذي شخصيًا شادي سرور، مدير مسرح الطليعة، على الدعوة، وباشكر صديقي ومخرج العرض تامر كرم على العرض الحلو.. ويا رب كل اتجاهات الدولة تتجه للشباب لأنهم الأمل بجد".

