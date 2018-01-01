القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
عالم
الأحد 15/يوليه/2018 - 04:36 م

سميث وجام واستريفي أبطال نهائي مونديال 2018

سميث وجام واستريفي
نورهان شوقي
dostor.org/2250262

يطل الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث، والمغني نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا استريفي ضيوف شرف خلال مباراة نهائي كأس العالم روسيا 2018 المقرر قيامها في الخامسة من مساء الأحد على ملعب لوجنيكي.

واعتبر سميث خلال تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في استاد لوزنيكى أن أكثر اللحظات التي لا تنسى في كأس العالم كانت عندما أصيب حارس المرمى الكرواتي، دانيجيل سوباسيتش، في الفخذ، لكنه واصل اللعب وأوقف التسديدة الأولى في ركلات الترجيح وقال: "كان رائعًا، كيف له أن يفعل ذلك".

من جانبه أكد سميث أنه شرف كبير المشاركة في أهم حدث في كرة القدم العالمية، وقال "كأس العالم هي واحدة من اللحظات النادرة في الوئام العالمي، وبمجرد ما إن اقترحها نيكي جام، لم أفكر مرتين".

وأكدت استريفي أن مشاركتها فى نهائي كاس العالم بالنسبة لها أمر لا يصدق، وتعتبر احتفال تشاكيري وتشاكي خلال مباراة سويسرا وصربيا هو أفضل ما فى المونديال.

من ناحية أخرى قال المغني الأمريكي نيكي جام إنه سيمثل اللاتينيين في الحفل الختامي للبطولة.

قال جام بالرغم من خروج جميع الفرق اللاتينة من البطولة، إلاّ أننى هنا من أجل اللاتينيين ولم أغادر"، معترفًا بأنه "قلق ومتوتر للغاية" بشأن مسؤولية الظهور أمام أكثر من مليار شخص.

أضاف:" إنها واحدة من أهم العروض في حياتي، وأريد أن يستمتع الناس، وفي النهاية يقولون إن نيكي قدم عرضًا جيدًا ومثّل لاتينوس جيدا"، كما راهن على فرنسا باعتباره الفائز ضد الكرواتيين، مشيرًا إلى أن لاعبه المفضل هو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ اسبوع

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

"التضامن": توفير مليار جنيه سنويًا بعد تنقية المعاشات

بالفيديو.. وصول كأس العالم إلى ملعب النهائي (فيديو)

"الدستور" تحقق فى سر احتلال الخلايجة "عمارات نادي الصيد"

رئيس البرلمان: النظام تعرض لاختبارات قوية وتمسك باستقلال مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

تعطل حركة مترو الأنفاق بالخط الأول

ads
ألبومات الصور

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

ads
نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

تعطل حركة مترو الأنفاق بالخط الأول

كشكول

"السياحة في الفيوم واحة الجمال" ندوة بجامعة الفيوم غدا

رئيس جامعة المنوفية يعلن عن ترشيح عاملين للعمل بالعاصمة الجديد

"دموع وخناقات" في اليوم الأول لتظلمات الثانوية العامة

رئيس جامعة بني سويف: 586 وظيفة شاغرة للخرجين

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية

الأمصار

ماندزوكيش يسجل الهدف الأول لفرنسا بالخطأ في مرماه "فيديو"

رونالدينيو يشعل حفل ختام مونديال روسيا 2018 "صور"

بث مباشر.. مشاهدة نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا

لقاء فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

نهائي الأحلام المودعة في لوجنيكي بين فرنسا وكرواتيا

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

نصائح لحماية منزلك من غاز أول أكسيد الكربون السام

5 رسائل يجب أن توجهيها لحماتك

7 علامات تفضح حب الرجل للمرأة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎