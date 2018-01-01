سميث وجام واستريفي أبطال نهائي مونديال 2018

يطل الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث، والمغني نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا استريفي ضيوف شرف خلال مباراة نهائي كأس العالم روسيا 2018 المقرر قيامها في الخامسة من مساء الأحد على ملعب لوجنيكي.



واعتبر سميث خلال تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في استاد لوزنيكى أن أكثر اللحظات التي لا تنسى في كأس العالم كانت عندما أصيب حارس المرمى الكرواتي، دانيجيل سوباسيتش، في الفخذ، لكنه واصل اللعب وأوقف التسديدة الأولى في ركلات الترجيح وقال: "كان رائعًا، كيف له أن يفعل ذلك".



من جانبه أكد سميث أنه شرف كبير المشاركة في أهم حدث في كرة القدم العالمية، وقال "كأس العالم هي واحدة من اللحظات النادرة في الوئام العالمي، وبمجرد ما إن اقترحها نيكي جام، لم أفكر مرتين".



وأكدت استريفي أن مشاركتها فى نهائي كاس العالم بالنسبة لها أمر لا يصدق، وتعتبر احتفال تشاكيري وتشاكي خلال مباراة سويسرا وصربيا هو أفضل ما فى المونديال.



من ناحية أخرى قال المغني الأمريكي نيكي جام إنه سيمثل اللاتينيين في الحفل الختامي للبطولة.



قال جام بالرغم من خروج جميع الفرق اللاتينة من البطولة، إلاّ أننى هنا من أجل اللاتينيين ولم أغادر"، معترفًا بأنه "قلق ومتوتر للغاية" بشأن مسؤولية الظهور أمام أكثر من مليار شخص.



أضاف:" إنها واحدة من أهم العروض في حياتي، وأريد أن يستمتع الناس، وفي النهاية يقولون إن نيكي قدم عرضًا جيدًا ومثّل لاتينوس جيدا"، كما راهن على فرنسا باعتباره الفائز ضد الكرواتيين، مشيرًا إلى أن لاعبه المفضل هو البرتغالي كريستيانو رونالدو.