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الأحد 15/يوليه/2018 - 04:28 م

زينة ردًا على مهاجميها: كفاية تفاهة أيها الأقزام

زينة
زينة
آية عاطف
dostor.org/2250255

بعد انتشار واقعة اعتداء الفنانة زينة على أسرة أمريكية فى دبى، أكدت زينة أنها هى من حررت محضرًا ضدهم لانتهاكهم حياتها الشخصية وتصويرها من دون علمها أو إذنها، ولكن الكثيرين لم يصدقوا دفاعها، خاصة بعد انتشار فيديو لها وهى تتعدى على تلك الأسرة.

وردًا على تلك الحادثة، نشرت زينة فيديو أهداه إليها جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث يحتوي على رسالة تقول: "هناك مرحلة فى الحياة تدعى المرحلة الملكية عندما تصل لها لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أى نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ فلسان حالك كأنما يقول له اذهب إلى الجحيم أنت وأفكارك".

وعلقت زينة على الفيديو: "ده ردى المناسب على كل الكذب والتأليف اللي عمال يحصل، كفاية تفاهة أيها الأقزام، شكرًا جمهورى الغالى على الفيديو، ده رد راقٍ من جمهور أرقى". شاهد من هنا

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