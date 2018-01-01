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الأحد 15/يوليه/2018 - 04:27 م

نصائح لحماية منزلك من غاز أول أكسيد الكربون السام

نصائح لحماية منزلك
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أول أكسيد الكربون هو غاز عديم الرائحة واللون ولا طعم له، وينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفورى، وذلك فى المسخنات ومواقد الغاز وعوادم السيارات.

ويمكن لانبعاثات هذا الغاز في الأماكن الداخلية المغلقة وغير المعلقة أن يتسبب فى حوادث اختناق خطيرة تؤدى إلى الوفاة في بعض الحالات، وعند وجود مستويات مرتفعة من الغاز، يمكن أن ينتشر سريعًا في الدم، ليقلل من قدرته على حمل الأوكسجين.

ومن غير المؤكد تأثيرات التركيزات المنخفضة من غاز أول أوكسيد الكربون، لكن التركيزات المرتفعة، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعى، ومن ثم الموت، وذلك في غضون دقائق قليلة.

ونقدم مجموعة من النصائح، التي تحمي من الإصابة بالتسمم بغاز أول أوكسيد الكربون في المنزل، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

- فحص سخانات الغاز ووحدات تسخين المياه وغيرها من الأدوات التي تعتمد على الاحتراق كل سنتين بواسطة مختصين.
- اطلب إجراء فحص تسرب غاز أول أوكسيد الكربون في المنزل.
- تأكد من وجود مداخل عديدة للهواء النقى بشكل دورى في المنزل.
- لا تستخدم سخان الغاز طوال الليل أو لفترة طويلة من الزمن.
- التخفيف من استخدام مراوح العادم أثناء استخدام السخانات، حيث يمكن أن يؤدى استخدام هذه المراوح في المطبخ أو الحمّام إلى خلق ضغط سلبى، ويقود ذلك إلى امتصاص انبعاثات غاز أول أوكسيد الكربون بدلًا من طردها إلى الهواء الخارجي.
- يمكن تركيب جهاز إنذار يستشعر تسرب غاز أول أوكسيد الكربون كإجراء احترازي.
- اختبار موقد الغاز، من خلال إشعاله، وفي حال كان لون الاحتراق برتقاليا مع دخان، فهذا دليل على وجود غاز أول أوكسيد الكربون في الهواء.
- لا تستخدم سخان الغاز في غرفة النوم، وتقليل الاستخدام اليومي للسخانات.
- استبدال السخانات القديمة بشكل دوري.

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