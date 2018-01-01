القصف الإسرائيلى يلحق دمارًا كبيرًا بممتلكات المواطنين فى غزة

تسبب القصف الإسرائيلى المكثف والعنيف للمواقع والأراضى وممتلكات المواطنين فى قطاع غزة، بدمار وخراب كبيرين وخسائر مادية.



وأفادت "وفا" الفلسطينية فى غزة، بأن القصف الإسرائيلي لمبنى دار الكتب الخالى، المعروف بمبنى الكتيبة غرب مدينة غزة، تسبب بتدمير المبنى وإلحاق أضرار جسيمة فى الممتلكات المجاورة، من بينها منازل المواطنين ومؤسسة فلسطين المستقبل للشلل الدماغى، بالإضافةً إلى أضرار في جامعة الأزهر ومسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمحلات التجارية القريبة من الاستهداف، ما أوقع خسائر مادية جسيمة.



وكان القصف قد أسفر عن استشهاد الطفلين أمير النمرة، 15 عامًا، ولؤي كحيل، 16 عامًا، بالإضافة إلى إصابة 30 مواطنًا آخر بينهم أطفال، نقلوا جميعًا إلى مستشفيات القطاع.



وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ مواقعًا وأراضى وممتلكات للمواطنين في غزة، على مدار الساعة منذ فجر أمس وحتى ساعات فجر اليوم الأحد.