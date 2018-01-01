محافظ الجيزة: خروج 6 حالات من مصابى قطار البدرشين بعد التحسن

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، خروج 6 حالات من المصابين فى حادث قطار البدرشين من إجمالى 16 مصابًا، وبقاء 10 حالات تحت العلاج.



وقال المحافظ: "إن الحادث أسفر عن 58 حالة إصابة، خرج منهم فى نفس يوم الحادث 42 شخصًا، بعد تلقى العلاج اللازم والإسعافات".



وأضاف أن أغلب الحالات عبارة عن كسور وكدمات وسجحات، ولا توجد أى حالات خطيرة بين المصابين، مشيرًا إلى أن كل الحالات المصابة وجدت رعاية كاملة من المستشفيات.



وأوضح المحافظ أن الحالات الموجودة حاليًا تشمل 6 بمعهد ناصر و1 بالعجوزة و3 بمستشفى الهرم.