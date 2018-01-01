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الأحد 15/يوليه/2018 - 04:17 م

"رجال الأعمال الفلسطينيين" تحذر من انهيار الاقتصاد فى غزة

علي الحايك
علي الحايك
أ ش أ
dostor.org/2250246

حذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، على الحايك، من انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية فى قطاع غزة، نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام، ومنع الاحتلال الإسرائيلى إدخال نحو 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وقال الحايك - فى تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى حالة انهيار غير مسبوقة تجاوزت حالات الحروب، متوقعا أن يكون العام الحالى كارثيًا من حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، والمعتمدين على المساعدات الإنسانية.

وأضاف الحايك "أن وقف الصادرات والواردات يعني انضمام عشرات الآلاف من سكان غزة إلى صفوف العاطلين عن العمل، ووصول أعداد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لأكثر من 90%، في وقت يعتبر فيه معدل الانهيار الاقتصادى في غزة هو الأعلى في العالم مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار الحايك إلى أن الحركة الشرائية في قطاع غزة وصلت إلى حدودها الدنيا، كمؤشر واضح لتفشى الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات التجارية وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة مما ينذر بارتفاع متوقع فى مؤشرات البؤس، بسبب الأوضاع الناشئة بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق كل المعابر المؤدية إليه.

ونوه الحايك إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة، والمضى قدمًا في المصالحة الوطنية للبدء فى مشاريع تنموية تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والتكامل الجغرافى بين غزة والضفة، داعيًا جميع الجهات المسئولة لإعادة تفعيل وتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية والضغط على الجانب الإسرائيلى لإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل تام بما يحسن من أوضاع سكان غزة.

في السياق ذاته، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - فى بيان - بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى - أمس الجمعة - من استهداف مباشر للمدنيين والمؤسسات والأراضي الزراعية والتى أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة ثلاثين مواطنًا.

وأشارت الشبكة إلى عشرات الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال على قطاع غزة واستهدفت مؤسسات ومنازل وأراضي زراعية، وبخاصة مبنى الكتيبة غرب غزة، والتي أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة آخرين بجراح وتضرر العديد من المؤسسات والمنازل بالمنطقة، معتبرة أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين من قتل وخنق وحصار ومصادرة أراض وتهجير وإقامة المستوطنات وتهويد القدس، في ظل صمت وعجز دوليين للضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وملاحقة قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مشددة على أن الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات الإسرائيلية يكمن فى الإسراع من إنهاء الانقسام السياسى وتحقيق الوحدة الوطنية وتوفير مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني.

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