روسيا: "بوتين" يستأنف لقاءاته مع القادة الأجانب في موسكو

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إن فلاديمير بوتين سيستأنف مجموعة من اللقاءات مع القادة الأجانب، الذين وصلوا إلى موسكو بالفعل؛ للمشاركة في فعاليات مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2018.



وأضاف أوشاكوف- في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إضافة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش اللذين يخوض منتخبا بلديهما مباراة النهائي اليوم".



وأوضح مساعد الرئيس الروسي أنه من المقرر أن يبحث بوتين مع ماكرون نتائج قمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" والتي عقدت في بروكسل يومي 11 و12 يوليو الجاري، واللقاء المقبل المرتقب بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي غدًا الإثنين.