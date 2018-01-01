جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سعيد كامل، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة طيران الخطوط الألمانية القادمة من برلين، اشتبه محمود صبري أبوالمجد، فى أحد الركاب المصريين القادمين من ألمانيا.



وبالعرض على جابر موسى، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف رامى مروان، وراضى مجدى، ومحمد جابر لتفتيش حقائبه بحضور نبيل شهاب، مدير إدارة الأمن الجمركى، حيث تبين وجود 700 علبة من الأمبولات والكبسولات التى تستخدم لتغذية وتقوية الشعر مخفاة بين طيات الملابس وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 400 ألف جنيه.



قرر الدكتور محمد حسن عنان، مدير عام جمرك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2018، وتحريز المضبوطات وإخطار الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.