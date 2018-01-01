تدخل الشرطة أثناء تصوير "الديزل" لـ محمد رمضان (صور)

التف الجمهور حول الفنان محمد رمضان، أثناء تصوير فيلمه الجديد "الديزل"، في أحد شوارع القاهرة، وأحاطوا به من كل جانب في محاولة للتمكن من التقاط الصور التذكارية معه، وتوقف "رمضان" لالتقاط الصور دون أي انزعاج.



وتدخل أحد ضباط الشرطة محاولًا حمايته من العدد الكبير والهجوم عليه، الذي قد يؤدي إلى إصابته أو حدوث مشاجرات بين أفراد الجمهور.



يذكر أن محمد رمضان يجهز لجمهوره مفاجأة غنائية قريبًا، بالإضافة إلى أنه أوشك على الانتهاء من تصوير "الديزل"، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك.