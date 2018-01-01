السادسة على الثانوية الأزهرية: "رضا الوالدين هو سبب نجاحي"

قالت الطالبة سلوى أحمد محمد، ابنة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والحاصلة على المركز السادس علمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، إنها تتمنى الالتحاق بكلية الطب، لافتة إلى أنها بذلت ما فى وسعها للوصول إلى ذلك المستوى العلمى المتقدم.



وقالت سلوى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن رضا والديها وجهدهما معها هو سر تفوقها ونجاحها، مضيفة أنها كانت تعمل جاهدة وتكرس ساعات غير معدودة للمذاكرة، وكانت دائما ما تعتمد على فهم المنهج وليس حفظه، مؤكدة أن ذلك الفهم هو أفضل عون وسند خلال الدراسة وفى المراحل القادمة.



وتابعت أنها ستستكمل مسيرة النجاح، ومتفائلة بأن تصبح صاحبة إنجاز كبير ومشروعات علمية قيمة تهديها لبلادها، وترفع بها شأن المحافظة واسمها بين محافظات مصر.