أهالي غريق بلطيم على شط الأحزان: الإهمال موّت ساهر.. والمصيف: "حالة واحدة بس"

ذعر وهلع وقلق مشوب بالحذر، تلك هي الحالة التي عليها مواطني مدينة بلطيم فور ما شهدته من تكرار حوادث الغرق على شواطئها التي تتوالى عليها جثث المصطافين بين الحين والآخر، لعل آخرها الطفل ساهر قباري أبوهميلة، 14 ربيعًا، والذي لقي مصرعه غرقًا، وتم انتشال جثمانه بعد موته بأكثر من 17 ساعة.



في أعقاب وقوع حادث غرق الطفل ساهر، قال محمد بيومي، ابن خالة الطفل، إنه عقب غرق ساهر، تم استخراج جثمانه من البحر بعد 17 ساعة من غرقه، لعدم وجود غوّاصين أو مراكب الإنقاذ "لانشات"، لافتًا إلى أن عدد من المنقذين جاءوا بعد عشرات الاستغاثات من الأهالي لانتشال جثمان الصغير من البحر.



وأضاف بيومي أن ساهر طالب في المرحلة الإعدادية، حيث استقبل خبر نجاحه، لذلك قرر أن يذهب مع أصدقائه إلى المصيف من أجل قضاء بعض الوقت، حيث إن منزله يبعد عن البحر بمسافة 3 كيلو مترات.



وأكد بيومي أن هناك إهمال كبير من إدارة المصيف هو السبب في وفاة ساهر، نتيجة لعدم وجود معدات إنقاذ على الشواطئ في بلطيم، إضافة إلى تواجد حفّارات التي تعمل على توسيع الشواطئ، دون وجود لوحات إرشادية للمصيفين، مبينًا أنه منذ عام ونصف العام طالب الأهالي من رئيس المصيف بضرورة وجود لانشات ومعدات إنقاذ وقد وعدهم بذلك.



على الجانب الآخر نفى المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ما أثير من تواجد حالات غرق على شواطئ بلطيم، موضحًا أنه منذ افتتاح مصيف بلطيم في1 يونيو لم يسجل المصيف إلا حالة وفاة واحدة وقد وقعت في ثالث أيام العيد يوم 20 يونيو.



وأضاف شميس أن حالات الغرق التي حدثت مؤخرًا كانت تابعة لمنطقة العمايرة التابعة للوحدة المحلية لمدينة بلطيم البلد، وليست مصيف بلطيم، حيث إنها تبعد عن المصيف 5 كيلو تقريبًا، مبينًا أن واقعة غرق الطفل ساهر كانت بالقرب من قرية الشهابية، وهي خارج حدود المصيف، حيث تبعد عنه 3 كيلو مترات.



وبالحديث عن تواجد الـ"لانشات" وعمال إنقاذ على شواطئ مدينة بلطيم، أوضح شميس أنه يستعين بلانشات من منطقة المعدية والتي تبعد عن المصيف بمسافة 10 كيلو، وأنه لديه 120 عامل إنقاذ على جميع شواطئ المصيف، وفي حالات الغرق يستعين ببعض الأشخاص لديهم بدل إنقاذ.



وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم أنه أثناء حدوث حالة غرق، وسط سوء في الأحوال الجوية، يجعل الأمر صعب في العثور على جثمان الفرد، نتيجة لأن تيارات مياه البحر الشديدة تعمل على تحريك الجثمان وتغيير مكانه.