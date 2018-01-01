القس رفعت فكرى: أجلنا رسامة المرأة قسًا لـ10 سنوات

قال القس رفعت فكري، رئيس السنودس الإنجيلي، اليوم الأحد، إن قضية رسامة المرأة قسًا لم تثار في المذاهب الإنجيلية بمختلف طوائفها، مشيرًا إلى أن الكنيسة المشيخة فقط هى من أثارت هذا الأمر في إحدى جلسات السنودس، لافتًا إلى أن مصيره لم يحدد حتى الآن، وتم تأجيل مناقشته لـ10 سنوات.



وأضاف "فكري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أؤيد رسامة المرأة قسًا، وكانت مريم المجدلية تعظ قديمًا، وطلب منها المسيح إخبار تلاميذه بقيامته".



وتابع: "الإنجيل يكرم المرأة، وعلينا تغيير النظرة القديمة لها"، مشيرًا إلى أن المسيح نفسه حافظ في تعامله على كرامة المرأة.



