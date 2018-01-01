القبض على شخص يتاجر فى العملة الصعبة بالدقهلية

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالدقهلية.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال بشرق الدلتا العامة قيام "عبدالله ر. أ"، صاحب محل هواتف محمولة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واتخاذه من محل الهواتف المحمولة الخاصة به، الكائن بذات العنوان، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأمن الدقهلية، تم ضبط "محمد ر. أ"، سبق ضبطه فى قضية "تحويل أموال" داخل محل الهواتف المحمولة الخاص بشقيقه، وبحوزته "1،684" ألف وستمائة وأربعة وثمانون دولارا أمريكيا، و"1،501" ألف وخمسمائة وواحد ريال سعودى، و"67،160" سبعة وستون ألفا ومائة وستون جنيها مصريا- دينار كويتى.



بمواجهته، اعترف بقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع شقيقه، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهما غير المشروع بالتعامل في النقد الأجنبى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.