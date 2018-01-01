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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:15 م

ضبط نصاب يزور عقود العمل إلى الدول العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2250157

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والاحتيال على الشباب راغبى العمل بالخارج من خلال عقود عمل مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "محمد. هـ. م"، سبق اتهامه فى قضية "نصب"، بتأسيس فرع لشركة سياحة كائن مقرها بدائرة بندر طلخا بالدقهلية متخذًا منه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول العربية وإعطائهم عقود عمل مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية تم ضبط المتهم المذكور وعثر بمقر الشركة المشار إليها على (30) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و(3) شهادات خبرة منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة تحمل شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لوزارة الخارجية لإحدى الجهات الحكومية، وكمية من الشهادات الصحية خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية.

كما عثر على كمية من عقود العمل الوهمية خالية البيانات المنسوبة للعديد من الشركات والمؤسسات بالخارج، وكمية من السير الذاتية الخاصة بضحاياه (شهادات دراسية – صور بطاقات رقم قومى– صحيفة حالة جنائية– شهادات خبرة)، وطابعة ألوان وجهاز كمبيوتر، وبفحصه تبين أنه مُحمل بالمستندات والملفات التى تؤكد نشاطه المؤثم.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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