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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:15 م

"التضامن": توفير مليار جنيه سنويًا بعد تنقية المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء جمال
dostor.org/2250156

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة تشمل أسرًا فقيرة وأسر مسجونين ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.

وأضاف التقرير، أن الوزارة تقوم بتكثيف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، هذا بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوي الإعاقة وللوقف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد 203،000 أسرة، بسبب زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًا.

وأكد أنه جارٍ التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للمساهمة الفعَّالة في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

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