"النواب" يبدأ مناقشة "تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية"

بدأ مجلس النواب، منذ قليل، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.



واستعرض الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان.



وأوضحت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن هذا المشروع بقانون المعروض يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.



وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة إعطاء المزيد من المنح الدراسية للطلبة المصريين المتفوقين علميًا وبحثيًا، بالفروع الأجنبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون وللنهوض بالدولة المصرية، كما أعلنت اللجنة فى تقريرها موافقتها على مشروع القانون المعروض وطالبت الجلسة العامة بالموافقة عليه بالصيغة المُرفقة.



يأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وحرصًا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج مما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى.