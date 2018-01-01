المبعوث الأممي للسلام يدعو إلى وقف استهداف الأطفال في غزة

قال المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، اليوم الأحد، إن قطاع غزة كان على وشك الحرب، في ليلة أمس، داعيا إلى وقف استهداف الأطفال في غزة.



وأضاف ميلادينوف أن غزة تعاني من ثلاث مشكلات رئيسية "إنسانية وأمنية وسياسية"، موضحًا أن حل المشكلات الإنسانية لا يكفِ ولكن يجب إنهاء الحصار وإحياء المصالحة والتوصل لحل سياسي.



ودعا المبعوث الأممي إلى المحافظة على المظاهرات السلمية، ووقف إطلاق الصواريخ والهاون والطائرات الحارقة، لافتًا إلى أن كل الأطراف يعرفون ما عليهم فعله لتجنب مواجهة جديدة في قطاع غزة.



وشدد ميلادينوف على أن هناك جهودا كبيرة للابتعاد عن شبح الحرب، ولا أحد يريد هذه المواجهة، "كل الأطراف عليها القفز خطوة إلى الوراء لمنع شبح الحرب القادمة".

