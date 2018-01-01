نصاب يستولى على 120 ألف جنيه بدعوى تسفير الشباب للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والتحصل منهم على مبالغ بزعم توفير فرص عمل بالخارج.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من "مايكل ق. م"، وشقيقه، بقيام "بشوى ف.ع"، بالنصب والاحتيال عليهما والحصول منهما على مبالغ بلغ إجماليها 120 ألف جنيه مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى علـيها للشاكين.



ومن خلال تكثيف الجهود توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأضافت التحريات حصول المتهم على مبالغ من آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملًا فى حصولهم على فرص عمل أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.