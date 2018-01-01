ضبط 17 مخالفة تموينية فى حملة بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح، اليوم، من توجيه حملات من مفتشى إدارة الرقابة إلى مركز ومدينة الحمام والقرى التابعة لها، أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية.



وقال المهندس السيد أحمد أبواليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط مخالفات أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 168 عبوة مختلفة الحجم والشكل من الخبز والزبادي والحلويات، ومخالفة تجميع دقيق مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء، وايضا تم ضبط مخالفات متنوعة ببعض المخابز البلدية العاملة بالمركز مثل "عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم نظافة أدوات العجين والرغف المستخدمة بالمخبز، وإنتاج خبز ناقص الوزن".



كما تم ضبط مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.



تم التحفظ على المضبوطات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، وكميات الدقيق المدعم، وتم قيد المحاضر بقسم شرطة الحمام للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.



وأكد مدير التموين أن هذه الحملات تنفذ بناء على تعليمات اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لجميع الأنشطة التموينية المسئولة عن السلع التموينية المدعمة؛ لوصول الدعم لمستحقيه، كما يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، وضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون.