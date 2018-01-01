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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:06 م

1200 طلب فى اليوم الأول لتظلمات الثانوية العامة بالبحيرة

محمد سعد وكيل وزارة
محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة _ جمال ضرغام
dostor.org/2250146

بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بقيادة محمد سعد، وكيل الوزارة، اليوم الأحد، تلقي طلبات تظلمات طلبة الثانوية العامة بالمحافظة، والتي تستمر لمدة 30 يومًا، بمدرسة "الحسن والحسين" للتعليم الأساسي بدمنهور.

وشهد اليوم تقدم 1200 طالب وطالبة بتظلمات من نتيجة الامتحانات، مطالبين بالاطلاع على كراسة الامتحانات الخاصة بهم، حسب المادة المحددة، بعد دفع الرسوم الخاصة بكل مادة.

وأشار مسئول بقسم شئون الطلبة بمديرية تعليم البحيرة إلى أن لجنة تلقي الطلبات حددت تلقي 120 تظلما فقط لليوم الواحد، إلا أن اللجنة تلقت 1200 تظلم اليوم الأحد، وأنهم وصلوا بهذا العدد إلى يوم 25 يوليو الجاري، حسب الخطة التي كانت وضعتها اللجنة، لتلقي 120 تظلما لليوم الواحد فقط.

يذكر أن عدد طلبة الثانوية العامة بالبحيرة لهذا العام بلغ 31085، منهم 9907 طلاب بالشعبة الأدبية، و17857 طالبا "علمي علوم"، و3321 طالبا "علمي رياضة".

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