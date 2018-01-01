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سياسي
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:06 م

رئيس البرلمان: النظام تعرض لاختبارات قوية وتمسك باستقلال مصر

الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2250145

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، مشيرا إلى أن النظام المصرى اختبر من أعتى وأقوى دول فى العالم الفترة الماضية فى محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى، لكن رفضت مصر بقرار وطنى ومستقل، حيث إن مصر تحمى حدودها وتحافظ على استقلالها ولا نتدخل فى شئون أى دولة.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية وفقا لعدد من الضوابط.

وقال عبدالعال: "النظام اُختبر بشكل جيد، وكشف عن وطنية وقوة وتمسك باستقلال الوطن"، مشيرًا إلى أن هناك دولا كثيرة تمنح جنسيتها لمواطنين من دول أخرى والتقيت بالجيل المصرى الثالث والذى منه أعضاء بالكونجرس الأمريكي وأعضاء بمجلس النواب الكندى، كذلك هناك 3 نوات من أصول مصرية بالبرلمان الألمانى.

وأضاف عبدالعال، أننا دولة قوية ومحورية قديمة، وهناك متجنسون لدينا من أصول غير مصرية ومنهم من أصول مغربية وذات أصول أخرى، قائلا: "المجتمع المصرى قوى ويصهر أى شخص ينضم إليه ويتجنس بجنسيته، ولا يمكن أن يهتز بشكل أو آخر، وهناك ملاحظات من مجلس الدولة ستتم مراعاتها".

جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذي أعرب عن عدم رضائه عن القانون قائلًا: "أعلم أن الجهات الأمنية ستدقق، لكن الجنسية المصرية بالفعل لا تباع ولا تشتري كما قال النواب، فكيف أفهم مشروع القانون، ولا أعلم من النظام القادم؟، فقد رأينا عهد الإخوان وكيف كانوا يسعون لتجنيس 7 آلاف حمساوي، لا نعلم كم جنسية ستدخل، ثم يلتحقون بالجيش، يجب التدقيق في القانون".

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف مصر، تأكيده وموافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للحكومة، لاسيما أن القانون جزء من عملية جذب الاستثمار ومعمول به في العالم، قائلًا: مصر دولة جاذبة للسكان وليس الاستثمار فقط.

وأعرب السويدى، عن سعادته بأن تكون الداخلية هي الجهة المنوط به إصدار قرار منح الجنسية ومن يخطأ سيحاسب، واصفًا مشروع القانون بـ"الجرىء" ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمار، لاسيما أن هناك مستثمرين كُثر قرروا ترك بلادهم وأقاموا في مصر.

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