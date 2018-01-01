شيماء الشايب تكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد

أكدت المطربة شيماء الشايب، أنها قاربت على الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، وأشارت "الشايب" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن الألبوم من المنتظر طرح البوستر الدعائى له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون موعد طرحه النهائى فى شهر أكتوبر المقبل.



ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وقد تعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن ضمنهم: نادر عزت، عصام حسنى، محمود عبدالله، محب غبور، مؤمن سالم، سامر أبوطالب، خالد البكرى، نادر نور، محمدى، خالد عز، وأحمد العتبانى، وغيرهم.

