رئيس السنودس الإنجيلي: الوحدة بين الكنائس لن تتحقق بشكل كامل

قال القس رفعت فكري، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، إن الكثيرون يفهمون معني الوحدة بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن مفهوم الوحدة لا يعنى ارتداء جلباب الكاهن الأرثوذكسي، لكنه مسألة متنوعة علينا جميعًا إدراكها بدون خلافات، لافتًا غلى أن لكل كنيسة طقوسها الخاصة بها.



وأضاف "فكري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المستحيل أن تحدث الوحدة بين كل الكنائس المسيحية، لكنه أشار إلى إمكانية قبول معمودية الآخر، وطقوسه، قائلًا: " الله نفسه يحب التنوع".

