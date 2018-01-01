القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
عالم
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:04 م

مسن في ألمانيا يهاجم شبابًا أزعجوه بسكين ورذاذ الفلفل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2250142

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن رجلا مسنا هاجم أربعة أشخاص جالسين في سيارة غرب ألمانيا
برذاذ الفلفل، وسكين مطبخ؛ بسبب ارتفاع صوت الموسيقى الصادرة من سيارتهم، وذكرت الشرطة أن الرجل شعر بانزعاج خلال فترة استجمامه على نهر لان في بلدة بزليش، بالقرب من مدينة ليمبورج في ولاية هيسن، غرب ألمانيا، بسبب الموسيقى العالية الصادرة من السيارة المصفوفة هناك.

وتوجه الرجل إلى السيارة، ليلة السبت - الأحد، ومعه رذاذ الفلفل، ورش المادة المهيجة عبر نافذة السيارة المفتوحة، واستخدم سكين مطبخ لثقب إطار السيارة المطاطي.

وهرب الشباب الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما، من السيارة واستدعوا الشرطة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ اسبوع

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

حبس المتهمين فى واقعة "أطفال المريوطية" 4 أيام

تحقيقات النيابة: متحدث الضباط الملتحين درب عناصر لواء الثورة

البرلمان: الحسابات الشخصية ذات 5 آلاف متابع يسرى عليها ما يطبق على الصحف

السعودية تستعد لاستقبال 2 مليون حاج هذا العام

الأكثر قراءة

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

ads
ألبومات الصور

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

كشكول

التعليم: تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة زملائهم المصريين

"المعاهد القومية": تعديل موعد تنمية مهارات معلمي الرياضيات والعلوم

جامعة الفيوم تستضيف مركز تثقيف الأقران للإبداع وتنمية المهارات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة كونيكتكت الأمريكية

تعرف على المصروفات الدراسية للجامعة الفرنسية

الأمصار

نهائي الأحلام المودعة في لوجنيكي بين فرنسا وكرواتيا

المصرية للاتصالات وليكويد تيليكوم توقعان مذكرة تفاهم لإكمال شبكة أفريقية

مي سليم تلتزم الصمت وترد على انفصالها من وليد فواز بـ"صورة"

نهائي كأس العالم بتوقيت جميع الدول العربية والقنوات الناقلة

حصريا.. نص الرسائل الجنسية التي أطاحت بوزير التجارة البريطاني

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

دراسة تكشف كيفية "ولادة" مرض ألزهايمر

"يونسكو" تختار تطبيق "عُمان أكاديمي" بديلًا عن الدروس الخصوصية

ملابس عصرية تساعد النساء المحجبات على الوضوء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎