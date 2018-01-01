مسن في ألمانيا يهاجم شبابًا أزعجوه بسكين ورذاذ الفلفل

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن رجلا مسنا هاجم أربعة أشخاص جالسين في سيارة غرب ألمانيا

برذاذ الفلفل، وسكين مطبخ؛ بسبب ارتفاع صوت الموسيقى الصادرة من سيارتهم، وذكرت الشرطة أن الرجل شعر بانزعاج خلال فترة استجمامه على نهر لان في بلدة بزليش، بالقرب من مدينة ليمبورج في ولاية هيسن، غرب ألمانيا، بسبب الموسيقى العالية الصادرة من السيارة المصفوفة هناك.



وتوجه الرجل إلى السيارة، ليلة السبت - الأحد، ومعه رذاذ الفلفل، ورش المادة المهيجة عبر نافذة السيارة المفتوحة، واستخدم سكين مطبخ لثقب إطار السيارة المطاطي.



وهرب الشباب الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما، من السيارة واستدعوا الشرطة.



