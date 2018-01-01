قيادى فلسطينى: جرائم الاحتلال يعاقب عليها القانون الدولى

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبى أحمد مجدلانى، إن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى من جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، وآخرها العدوان المتواصل على قطاع غزة، والعدوان على أراضى الدولة الفلسطينية في الخان الأحمر شرق القدس، جرائم يعاقب عليها القانون الدولى، وآن الأوان لنرى "جنرالات" الاحتلال وزراء حكومة التطرف والعنصرية فى المحاكم الدولية.



واعتبر مجدلانى، خلال فعاليات إحياء الذكرى الـ51 لانطلاقة جبهة النضال، اليوم الأحد، مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، على إطلاق سراح أحد المتهمين فى حرق عائلة دوابشة بنابلس لاعتقال بيتى، مسرحية سخيفة، فمحاكم الاحتلال هى جزء من المنظومة العنصرية الفاشية، وأن المكان الطبيعى لهؤلاء المجرمين قتلة الأطفال هو المحاكم الدولية.



وشدد على أن جبهة النضال الشعبى الفلسطينى وهى تسير إلى الأمام حاملة راية النضال نحو الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية، والدفاع عن القرار الوطنى المستقل، ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية حامية القضية والمدافعة عنها.



وأوضح "مجدلانى"، أن جبهة النضال التي شاركت وما زالت فى مختلف مراحل النضال الوطنى، اليوم، تبدأ نضالها على المستوى الدولي لتكون جزءًا من السياسة الدولية عبر الانضمام للاشتراكية الدولية التى أصبحت عضوًا فيها، لتكون مدافعًا عن حقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.