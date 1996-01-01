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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:01 م

"تورينو" تتأهب لاستقبال رونالدو

رونالدو
رونالدو
وكالات
dostor.org/2250138

تستعد مدينة تورينو الإيطالية لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى يوفنتوس قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني.

وشددت الشرطة الإيطالية من إجراءاتها الأمنية تحسبًا لوصول رونالدو.

وطبع اتحاد رجل الأعمال 5 آلاف إعلان تحمل شعار "مرحبا بك في تورينو"، التي يمكن للمشجعين حملها خلال استقبال النجم البرتغالي الذي يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس.

ولكن الوصول للنجم الذي يشتهر باسم "سي آر 7" قد يكون صعبًا، لأن رونالدو سيحظى بإجراءات أمنية مشددة منذ اللحظات الأولى لوصوله، حسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت".

وافتتح نادي يوفنتوس غرفة كبيرة خصيصًا للمؤتمر الصحفي لتقديم رونالدو.

وانتقل رونالدو 33 عامًا، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو (4. 131 مليون دولار)، تُدفع على مدار عامين ماليين، لمدة أربع سنوات حتى 2022.

وكان انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو هى أغلى صفقة في تاريخ الكرة حتى الآن، ثم يأتي خلفه كيليان مبابي الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو ثم انتقال رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو ثم انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد في 2009 وفاز بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع النادي، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الفردية.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وفاز باللقب سبع مرات متتالية.

ولكن يوفنتوس يأمل في أن يقود رونالدو الفريق للتتويج بالبطولة الأوروبية ليكون هذا هو العائد من هذه الصفقة التي كلفت النادي مبلغًا ضخمًا لانتقاله، بالإضافة إلى راتبه.

وخسر يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 أمام برشلونة وبعدها بعامين أمام ريال مدريد، حيث سجل رونالدو هدفين.

وفي الموسم الماضي، كان الهدف القاتل الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء هو الذي أقصى يوفنتوس من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل يوفنتوس بوجود رونالدو مع الفريق أن يكمل الحلقة المفقودة لإضافة لقب البطولة الأوروبية إلى لقبيه السابقين في 1985 و1996.

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