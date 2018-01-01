محافظ النجف: الوضع الأمني مستتب ولا حظر للتجول

أكد لؤي الياسري، محافظ النجف بالعراق، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في المحافظة مستتب، مشيرًا إلى عدم وجود حظر للتجول.

وقال الياسري، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن التظاهر حق مكفول لجميع العراقيين بشرط عدم المساس بالمصالح الحكومية، مضيفًا: "سنشكل وفدا من شيوخ ووجهاء النجف لمقابلة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وإطلاعه على مطالب متظاهري المحافظة".

يذكر أن محافظة النجف شهدت خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، تخللتها أعمال شغب أدت إلى تضرر عدد من الممتلكات العامة، من بينها مطار النجف.