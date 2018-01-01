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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:00 م

"جوتيريس" يعين الفريق المعني بالتعاون في "التكنولوجيا الرقمية"

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس،
أ ش أ
dostor.org/2250136

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأحد، إطلاق فريق رفيع المستوى معني بالتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، قائلًا، وفق وفقًا بيان أممي: "إن حجم التغيير الذي تسنى إحداثه بسبب التكنولوجيات الرقمية وسرعة ذلك التغيير، وانتشاره، أمر لم يسبق له مثيل، إلا أن الوسائل والمستويات الحالية للتعاون الدولي لا ترقى إلى مستوى التحدي".

وأضاف قائلا: "تسهم التكنولوجيات الرقمية مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنتشر بشكل فريد عبر الحدود الدولية.. لذلك، فإن التعاون عبر المجالات وعبر الحدود أمر بالغ الأهمية لتحقيق كامل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيات الرقمية، فضلا عن التخفيف من المخاطر التي تشكلها والحد من أي آثار غير مقصودة".

وعين الأمين العام ميليندا جيتس، المـُحسنة والمشاركة في تأسيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وجاك ما، الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا، بوصفهما رئيسي الفريق.

ويبلغ مجموع أعضـــــاء الفريق 20 عضـوا، يمثلون مجموعة متنوعة من الخبراء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والتقنية.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من الفريق الإسهام في المناقشة العامة الأوسـع نطاقا، بشأن أهمية النهج التعاونية والمتعددة التخصصات لضـمان مسـتقبل رقمي آمن وشامل للجميع، تراعى فيه معايير حقوق الإنسان ذات الصلة.. ومن المتوقع أن يحدد الفريق السـياسات والبحوث والفجوات في المعلومات، وأن يتقدم بمقترحات من أجل تعزيز التعاون الدولي في الفضاء الرقمي.

وقالت ميليندا جيتس: "إن التكنولوجيا ليست جيدة ولا سيئة، فهي مجرد أداة، بل وأداة قوية جدا، وما يهم هو كيفية اسـتخدام العالم لها، وإذا تمكن جميع الناس، لا سـيما أشدهم فقرا وأكثرهم ضـعفا، من الوصـول المتساوي إلى التكنولوجيا الرقمية، فإنهم سيسـتخدمونها لتحسين الحياة لأنفسـهم وأسرهم وإسماع أصواتهم في المحادثات بشأن ما يحمله المستقبل، وإتاحة هذا التمكين واسع النطاق هو الغرض الأساسي لهذا الفريق".

وسيعقد الفريق أول اجتماع مباشر بين أعضائه في أواخر سبتمبر 2018، ويتوقع أن يقدم تقريره النهائي إلى الأمين العام في غضون 9 أشهر، وسيجري لدى اضطلاعه بعمله، طائفة واسعة من المشاورات العامة، بما يشمل مناسبتين عامتين على الأقل وعملية مفتوحة توجه الدعوة إلى المشاركة فيها بمدخلات عالمية بوسائل، منها أنشطة المشاركة على شبكة الإنترنت اعتبارا من شهر سبتمبر، وسيتلقى الفريق الدعم من أمانة صغيرة الحجم، تمول من موارد الجهات المانحة، ويوجد مقرها في نيويورك وجنيف.

وقال جاك ما: "قريبا ستتم رقمنة كل قطاعات الصناعة، وسيحدث ذلك أثرا هائلا على جميع نواحي الحياة.. وفي هذا العصـر الرقمي، تتوافر البيانات والتكنولوجيا على نطاق أوسع من ذي قبل، مما ييسر الاتجاه إلى مباشرة الأعمال الحرة، والنمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة لمن تتاح لهم فرص الوصول إلى تلك البيانات والتكنولوجيات والتدريب للاسـتفادة منها، ويتسم التعاون بين القطاعات على الصعيد العالمي بأهمية حاسمة لضمان إتاحة فوائد العصر الرقمي للجميع".

ويضم الفريق أيضًا في عضويته محمد القرقاوي،وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات.

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