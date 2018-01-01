الأمن الاقتصادى يضبط 13167 قضية متنوعة فى 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.



نجحت تلك الحملات في ضبط 13167 قضية متنوعة وتنفيذ 1083 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة.



وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.