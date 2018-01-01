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سياسي
الأحد 15/يوليه/2018 - 02:58 م

"اقتراحات النواب": ندرس استئناف اجتماعاتنا الأسبوعين المقبلين

اقتراحات النواب:
مني هيبة
dostor.org/2250131

قال النائب محمد حمدى الدسوقى، وكيل لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس استئناف اجتماعاتها خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة عدد من المقترحات المحالة إليها من المجلس.

وأضاف "الدسوقى"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة كانت قد قررت تعليق اجتماعاتها لحين انتهاء دور الانعقاد الحالى، نظرًا لانتهائها من كل الأعمال المحالة إليها، غير أنها تلقت بعض الاقترحات المقدمة من النواب، من أمانة المجلس اليوم.

وتابع: وبناء على ذلك ستنظر فى تحديد المدة اللازمة لمناقشتها، وتحديد جدول أعمالها فى هذا الشأن، والذي قد يمتد لأسبوعين.

وعن طبيعة الموضوعات الجديدة المحالة إلى اللجنة، أفاد "الدسوقى" بأن جميعها اقتراحات برغبة، ولم تتضمن أي قوانين.

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