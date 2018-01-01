"الاستثمار العربى" يستهدف الوصول إلى 46 فرعًا بنهاية 2018

كشف بنك الاستثمار العربى، عن استهدافه زيادة عدد فروعه لتصل إلى 46 فرعًا بنهاية 2018.



كما وضع البنك خطة لتطوير فروعه لتقوم على تصميم نمطى لجميع فروع البنك، إذ يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها.



وتشمل خطة البنك التوسعية تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بجميع المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته مع تبسيط إجراءات العمل.