الجيش اليمني يستعيد مفرق "حيس العدين" بالحديدة

تمكنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة، مدعومة بتحالف عسكري عربي، اليوم الأحد، من استعادة مواقع استراتيجية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعد معارك مع الحوثيين، فيما أبلغ مصدر عسكري في محافظة الحديدة، بأن هجوما شنته القوات الحكومية المشتركة على مواقع لمسلحي الجماعة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، تمكنت خلاله من السيطرة على مفرق حيس العدين الاستراتيجي شمال المديرية.



وأكد المصدر "وقوع قتلى وجرحى خلال المعارك، التي استمرت ساعات، وانتهت بالسيطرة على المفرق الرابط بين محافظتي إب والحديدة".



