هبوط أرضى فى شارع القناطر الخيرية بالقليوبية

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بشارع القناطر الخيرية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الهبوط وإجراء المعاينة اللازمة من قبل مجلس مدينة قها وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجارٍ إصلاح مكان الهبوط.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بشارع القناطر الخيرية بقها.



وانتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي وجار إصلاح الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.



من جانبه قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من مهندسى شركة المياه والصرف الصحي ومركز معلومات الشبكات الأرضية والكهرباء والإدارة الهندسية بقها والطرق والمرور لمعاينة الهبوط.



وتوجهت اللجنة على الفور لمعاينة الموقع، وكشفت المعاينة أن رصف الطريق غير مطابق للمواصفات، ما تسبب في انهيار أحد أجزائه، وتم على الفور تكليف الأجهزة المعنية بالعمل على إصلاح الهبوط وإعادة الشيء لأصله.

