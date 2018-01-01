5 ماكينات صراف آلى لبنك "إتش إس بى سى" بالساحل الشمالى

كشف بنك HSBC، عن تواجد شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي "ATM" داخل منطقة الساحل الشمالي، لإجراء معاملاتهم المصرفية.



وتتواجد ماكينات "HSBC" بالمناطق التالية:

- مول العروبة، كارفور، الكيلو 30.

- Exxon Mobil Station- مارينا، البوابة الثانية، الكيلو 98.

- مترو ماركت، ستيلا دي ماري، الكيلو 105.

- فرع هاسيندا، الكيلو 138.

- مول ريفيت، أمواج، الكيلو 145.

وقريبًا بسوبر ماركت فتح الله- بقرية روزانا، الكيلو 60.