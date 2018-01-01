الأحد 15/يوليه/2018 - 02:55 م
5 ماكينات صراف آلى لبنك "إتش إس بى سى" بالساحل الشمالى
راندا التوني
dostor.org/2250124
كشف بنك HSBC، عن تواجد شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي "ATM" داخل منطقة الساحل الشمالي، لإجراء معاملاتهم المصرفية.
وتتواجد ماكينات "HSBC" بالمناطق التالية:
- مول العروبة، كارفور، الكيلو 30.
- Exxon Mobil Station- مارينا، البوابة الثانية، الكيلو 98.
- مترو ماركت، ستيلا دي ماري، الكيلو 105.
- فرع هاسيندا، الكيلو 138.
- مول ريفيت، أمواج، الكيلو 145.
وقريبًا بسوبر ماركت فتح الله- بقرية روزانا، الكيلو 60.