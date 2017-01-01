"الدستور" تحقق فى سر احتلال الخلايجة لـ"عمارات نادي الصيد"

جمعت مصر طوال تاريخها الأرض كل الأديان والجنسيات، ورغم التوترات التى لحقت بالعالم كله مؤخرًا إلا أنها مازالت الدولة الأكثر احتضانا لغيرها بين دول منطقة الشرق الأوسط، فتركز السوريون والعراقيون بعد دمار بلادهم فى منطقة أكتوبر وانتشر السودانيون وسط المصريين فى أحيائهم الشعبية، واختار الخليجيون منطقة المهندسين لتكون وطنهم الثاني.



وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 202.4 ألف سائح فى نهاية 2017، من إجمالى 793.5 سائح خلال شهر ديسمبر الماضى، بـ37.5 ألف سائح بنسبة 22.8 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016.



وكان للسعودية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة يليها السودان، ثم اليمن، وأشار " التقرير" إلى أن السائحون المغادرون من الدول العربية قضوا 2.4 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 1.3 مليون ليلة بنسبة 125.6 %