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الأحد 15/يوليه/2018 - 01:44 م

أعمال العنف بوسط مالي آفة تنهش البشر بلا رحمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2249996

تشكل أعمال العنف في وسط مالي آفة تنهش بلا رحمة الحجر والبشر، فالتهديدات وسرقة المواشي، وتحويل القرى إلى ركام، ورمي الرجال والنساء والأطفال في مقابر جماعية، فظائع ترتكبها أسبوعيا جماعات تتقاسم العداء.. ففي الأول من يوليو، أحرق أفراد ينتمون إلى مجموعة صيادين من اتنية "الدوغون" قرية بومبو، شرق موبتي مقر الحاكمية الإقليمية، فتسببوا بمقتل 16 شخصا وتشتيت سكانها الآخرين، كما ذكرت جمعيات من قبائل الفولاني.

ومنذ ظهور الحركة الجهادية للداعية الفولاني، امادو كوفا، في 2015، في وسط مالي، تتحول التوترات بصورة دورية إلى أعمال عنف بين الفولاني، وهم من الرعاة الرحل، وبين إتنيتي بمبارا ودوغون اللتين يمارس القسم الأكبر منهما أعمال الزراعة.

ولم يعد حمزلا بوكوم، المسئول الإقليمي عن تابيتال بولاكو، أبرز جمعية للفولاني في مالي، يحصي مهمات التهدئة التي شارك فيها، خصوصا في قطاع كورو، قرب حدود بوركينا فاسو، مركز أعمال العنف هذه.

وقال: "كلما هدأت الأمور، سرعان ما تستأنف أعمال العنف"، عندما حضر في مارس لقاء المصالحة بين قادة الفولاني والدوغون في كورو، حيث تعهد رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا بـ"نزع سلاح الميليشيات، سواء وافقت أم لم توافق"، واعتقد حمزلا بوكوم أن تحولا قد حصل.

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